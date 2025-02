Stato agitazione magazzino Castiglione Coop Centro Italia

I lavoratori della sede e del magazzino di Castiglione del Lago di Coop Centro Italia, unitamente alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil Perugia e Uiltucs Uil Umbria, riuniti in assemblea hanno indetto lo stato di agitazione e due ore di sciopero per giovedì 20 febbraio, dalle 8.30 alle 10.30, con presidio fuori dalla stessa sede di Castiglione del Lago.

"Nonostante le nostre ripetute richieste - spiegano le organizzazioni sindacali -, l'azienda non ha ancora fornito il piano industriale relativo alla fusione per incorporazione con Unicoop Tirreno. Con questa iniziativa vogliamo informare l'opinione pubblica della condotta dell'azienda e richiedere con forza il piano industriale e le ricadute occupazionali che l'applicazione dello stesso avranno sui lavoratori e su tutto il territorio locale".

"La fusione per incorporazione - ricordano Filcams Cgil Perugia e Uiltucs Uil Umbria - sposta la sede legale e amministrativa in provincia di Livorno e rischia di indebolire la presenza nel territorio della cooperativa. Per queste ragioni, consapevoli che Coop Centro Italia rappresenti un patrimonio di tutta la comunità, chiediamo il sostegno delle istituzioni e invitiamo al presidio tutte le forze politiche e sociali della regione, auspicando che la mobilitazione favorisca un cambio di atteggiamento da parte dei dirigenti e degli amministratori di Coop Centro Italia, che sino a ora sono stati evasivi".



