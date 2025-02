Proietti, lavoreremo in squadra per il lago Trasimeno

"Lavoreremo insieme, in squadra, per il nostro lago Trasimeno": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha incontrato oggi pomeriggio a palazzo Donini, a Perugia, il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua.

"C'è molto da fare - ha spiegato la presidente - ma ci sono i primi risultati. Oggi abbiamo qui con noi il commissario Dell'Acqua che è il commissario del Governo per queste situazioni di crisi vera e propria. Il lago Trasimeno sta attraversando una crisi che non è solo idrica ma è davvero anche sociale. Il lago Trasimeno è un ecosistema anche sociale, anche umano, oltre a essere uno dei nostri parchi più preziosi".

"Fa ben sperare questo emendamento finanziato dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", ha poi aggiunto, in riferimento all'approvazione dell'emendamento al Dl emergenze, a prima firma Anna Ascani (Pd), che consente di mettere in campo alcuni interventi straordinari per affrontare i problemi idrici del lago Trasimeno attraverso un finanziamento aggiuntivo di un milione di euro a disposizione del commissario.

"Ringraziamo coloro che lo hanno voluto - ha proseguito Stefania Proietti - coloro che lo hanno votato. E' un segnale.

Chiaramente le risorse necessarie sono tantissime, ma è un segnale insieme anche al positivo esito degli studi e delle analisi sulle acque di Montedoglio. Ecco noi crediamo che la soluzione per il lago Trasimeno passi proprio da un insieme di soluzioni che saranno tutte messe in campo nel tempo più rapido possibile perché bisogna fare presto. La criticità relativa al livello del lago è anche adesso, per cui non potremmo aspettare di più per mettere in atto queste soluzioni. La presenza di un commissario che noi avevamo più volte chiesto, lo avevo chiesto anch'io quando ero presidente della Provincia di Perugia, lo aveva più volte l'Unione dei Comuni, lo ha chiesto l'amministrazione regionale che ci ha preceduto, ci rassicura su procedure veloci e incisive".



