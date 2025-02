Proietti, dati in crescita per la Via di Francesco

Ha parlato di "dati in crescita per la via di Francesco" la presidente della Regione Stefania Proietti che alla sala stampa del Sacro Convento di Assisi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dei dati sul turismo lento elaborati dalla statio peregrinorum della Basilica. "Immaginavamo questo trend considerato anche quello in salita delle presenze in Umbria" ha aggiunto.

"Chi arriva alla statio peregrinorum - ha rilevato Proietti - chiede sempre di più un'accoglienza atipica, donativa e una via che sia bella, confortevole e accessibile. La volontà di noi amministratori è di rendere questi Cammini per tutti, a cominciare dalla Via di Francesco. Tutto questo sforzo sarà preso in carico dalla Regione che è già capofila di diversi progetti che riguardano il centro Italia".

"Vogliamo essere apripista di soluzioni innovative per l'accessibilità dei Cammini, per la loro manutenzione e per l'accoglienza donativa" ha concluso Proietti.



