Storia di amore e solidarietà da Città di Castello, per i suoi 90 anni niente doni ma aiuti a malati di Alzheimer

Per i suoi 90 anni rinuncia ai regali ed invita parenti ed amici a devolvere un contributo economico all'Associazione malattia di Alzheimer Umbria che ha seguito il percorso della malattia della moglie fino alla fine accanto alle strutture socio-sanitarie. Il protagonista di questo gesto di altruismo è Elio Dini, di Città di Castello, come racconta - "commossa" - all'ufficio stampa del Comune, Goretta Morini, presidente dell'associazione.

"Per festeggiare i suoi 90 anni, portati benissimo - spiega Goretta Morini - ha comunicato a parenti ed amici di non fare regali, ma una donazione alla nostra associazione. La richiesta è stata accolta favorevolmente e, la cifra raccolta, considerevole, lo dimostra".

"L'impegno dell'associazione - spiega ancora la presidente - si pone al centro di una intensa attività non solo clinica, ma anche di costante informazione e formazione, con punti di ascolto, servizi e sensibilizzazione sul territorio. Un grazie speciale, di cuore, allo splendido 'giovane 90', accanto alla moglie fino all'ultimo, con amore, tenerezza e pazienza".

La presidente di Ama Umbria infine sottolinea che "questo bellissimo gesto di amore di Elio in ricordo della moglie e della nostra associazione giunge all'indomani del successo commovente che ha suscitato al Festival di Sanremo, la canzone di Simone Cristicchi, 'Quando sarai piccola', che ha acceso i riflettori sull'Alzheimer e sui sentimenti che provano i malati e le loro famiglie".

Plauso anche da parte delle istituzioni "per questa storia di amore e solidarietà che grazie al buon cuore del signor Elio Dini accende i riflettori sulla malattia e sulla rete che la comunità locale e non solo a vari livelli attiva in sinergia con le associazioni di volontariato", dichiarano il sindaco Luca Secondi e l'assessore alle Politiche sociali, Benedetta Calagreti unitamente alla presidente dell'Asp "Muzi Betti", Annalisa Lelli, dove la presidente di Ama Goretta Morini svolge da anni il ruolo di consigliera.pie più efficaci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA