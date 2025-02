Opposizione Assemblea, nuovo segretario incide sulle casse

"Ancora una volta, la politica degli annunci della maggioranza extralarge di sinistra che governa l'Assemblea legislativa dell'Umbria si scontra con la dura realtà dei numeri. La nomina di Dante De Paolis a nuovo segretario generale di Palazzo Cesaroni, decisa dall'Ufficio di Presidenza, rappresenta una scelta discutibile che incide negativamente sulle casse pubbliche e penalizza le professionalità interne all'Assemblea": lo sottolineano i consiglieri regionali di opposizione Paola Agabiti (FdI), Nilo Arcudi (Tesei presidente-Umbria civica), Matteo Giambartolomei (FdI), Enrico Melasecche Germini (Lega), Eleonora Pace (FdI), Laura Pernazza, Andrea Romizi (FI), Donatella Tesei (Lega).

"Questa decisione - evidenziano - non risponde a criteri di razionalizzazione della spesa pubblica, ma segna un ulteriore incremento dei costi a carico dei cittadini umbri per circa 200 mila euro l'anno, quindi quasi un milione di euro in più a fine mandato. Invece di valorizzare le risorse già presenti all'interno dell'Istituzione, con competenze consolidate e una profonda conoscenza del funzionamento dell'Assemblea, la maggioranza ha preferito un'operazione tesa a mantenere gli equilibri interni".



