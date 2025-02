Nuovo segretario generale per l'Assemblea legislativa. L'Ufficio di presidenza ha infatti deliberato che sarà Dante De Paolis ed entrerà in servizio il prossimo 3 marzo. Per Palazzo Cesaroni "si tratta di una decisione che vuole segnare un rinnovamento nella gestione dell'Assemblea legislativa. De Paolis sarà chiamato a lavorare sulla riorganizzazione in chiave di efficienza del Consiglio".





