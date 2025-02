Nardella, via da Usl 1 per scelta mia e non spoils system

Respinge "qualsiasi illazione" riguardo a "presunte pressioni o costrizioni" sulle sue "dimissioni o spoils system" il direttore generale della Usl Umbria 1, Nicola Nardella, intervenendo in merito alla sua decisione di lasciare l'incarico. "Presa esclusivamente per ragioni personali e professionali" afferma in una nota diffusa dall'azienda sanitaria.

"Non vi è stata alcuna rimozione, atto di sfiducia nei miei confronti o imposizione politica da chicchessia" sostiene Nardella. "Desidero, inoltre, sottolineare - aggiunge - che la collaborazione con la presidente della Regione, Stefania Proietti, è sempre stata piena, proficua e improntata sulla ricerca di soluzioni per i malati".

Nardella spiega poi di conoscere "da molti anni" la nuova direttrice regionale per la sanità Daniela Donetti. "Abbiamo lavorato insieme e collaborato su progetti e visioni - rivendica - ben prima del suo arrivo in Umbria. Ritengo che sia una professionista di altissimo livello, capace di dare un contributo significativo all'intera comunità umbra".

"A conferma del mio spirito collaborativo - spiega ancora Nardella -, nella lettera di dimissioni ho scritto: 'Anche successivamente alla cessazione, il sottoscritto rimane a disposizione, a titolo totalmente gratuito, per qualsivoglia supporto ritenuto utile, nell'assoluto spirito collaborativo ed istituzionale insito nelle nostre funzioni'. Questa dichiarazione testimonia la volontà di continuare a offrire il mio contributo con assoluta lealtà istituzionale".



