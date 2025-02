Fuori strada pulmino con persone disabili, tutti illesi

Un pulmino con a bordo tre persone con disabilità, l'autista e un accompagnatore è uscito di strada finendo in uno scolo d'acqua e ribaltandosi su un fianco a Deruta, nella zona di San Nicolò. Illese le persone a bordo secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco. Che sono intervenuti dalla sede centrale di Perugia con un'autopompa serbatoio e un'autogrù.

I vigili del fuoco hanno estratto in sicurezza tutti gli occupanti del pulmino. Per prudenza i cinque sono stati affidati al personale sanitario del 118 per ulteriori accertamenti medici.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità. Al momento, le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA