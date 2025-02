Coop centro Italia interviene su vertenza magazzino

Coop centro Italia interviene in merito allo stato di agitazione proclamato dai dipendenti del magazzino di Castiglione del Lago e dai sindacati. Precisa in particolare "che il confronto sindacale, relativo al percorso di fusione con Unicoop Tirreno, è stato avviato in occasione dell'incontro del 13 gennaio, che si è svolto a Roma, con le rappresentanza sindacali di categoria, nonché Rsu e Rsa di ogni singola unità organizzative-lavorative delle due Cooperative".

"In quella sede - spiega Coop centro Italia in una nota - la Cooperativa ha illustrato i contenuti del piano industriale e ha condiviso con le organizzazioni sindacali di proseguire un percorso di confronto con la rappresentanza dei lavoratori sui diversi ambiti coinvolti. Successivamente si è tenuto un ulteriore incontro il 4 febbraio e un altro è già fissato per il prossimo 26 febbraio nell'ambito della consultazione sindacale relativa alla procedura di fusione.

Riteniamo importante evidenziare che a seguito dell'ultimo incontro, del 4 febbraio le organizzazioni sindacali hanno diffuso un comunicato unitario in cui si evidenzia che la Cooperativa ha fornito 'prime, parziali rassicurazioni' riguardo a magazzini e sedi. Nello specifico (il virgolettato che segue è tratto dal comunicato sindacale a firma Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil diffuso il giorno 4 febbraio) "i magazzini di Vignale e Castiglione del Lago non saranno interessati da ricadute dirette e in generale tutti gli attuali siti logistici sono considerati funzionali al nuovo progetto'; 'Sulle Sedi sarà operata un'ottimizzazione', ma non sono ancora in grado di quantificare gli eventuali esuberi che si determineranno. È escluso in ogni caso il ricorso a procedure unilaterali di licenziamento collettivo'".

"Con questa precisazione - prosegue la nota - Coop centro Italia intende quindi sottolineare che il tavolo di confronto è già attivo e vede la partecipazione delle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali (comprese Filcams Cgil di Perugia e Uiltucs Uil Umbria), nonché delle Rsu e Rsa di tutte le unità organizzative della Cooperativa e della controllata Superconti.

Gli incontri con le organizzazioni sindacali stanno a testimoniare una interlocuzione che, nel corso dei confronti che ci saranno, potrà anche tenere di conto di valutazioni e suggerimenti da parte delle organizzazioni sindacali nazionali".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA