Comitato Chianelli dona 30.000 euro all'ospedale di Terni

Il Comitato per la vita Daniele Chianelli ha deciso di donato 30.000 euro all'Azienda ospedaliera di Terni per supportare il reparto di Oncoematologia. I fondi saranno destinati alla copertura di una posizione per la gestione dei registri casistici dinamici, un'attività ritenuta essenziale per la ricerca e il miglioramento delle cure per i pazienti.

L'iniziativa è stata illustrata alla presenza del direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Andrea Casciari, del professor Arcangelo Liso, direttore della struttura complessa di Oncoematologia, del professor Adolfo Puxeddu, professore emerito di Medicina interna dell'Università di Perugia, di Franco e Luciana Chianelli, Luciano Falchetti e alcuni volontari della sezione di Terni del Comitato.

Grazie a questa donazione, per l'Azienda ospedaliera - si legge in un suo comunicato stampa - sarà possibile bandire un concorso per la copertura di un posto da biologo, "figura chiave per il mantenimento e l'aggiornamento dei registri casistici, strumento indispensabile per l'analisi dei dati clinici e per lo sviluppo di nuovi protocolli terapeutici".

Il professor Arcangelo Liso ha sottolineato che il contributo "consente di continuare e rafforzare i programmi di ricerca clinica in Oncoematologia, garantendo un supporto fondamentale per il miglioramento della qualità delle cure e delle prospettive terapeutiche per i pazienti".

Franco e Luciana Chianelli hanno evidenziato "l'importanza del lavoro del Comitato per il miglioramento della qualità delle cure, e in questa ottica è fondamentale il lavoro della ricerca, in modo che tutte le persone che sono costrette ad affrontare questo percorso possano avere servizi sempre migliori".

"Questa donazione - ha spiega il direttore generale Casciari - rappresenta un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra il Comitato Chianelli e l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, a conferma dell'impegno comune nella lotta contro le malattie oncoematologiche e nella promozione della ricerca scientifica. Il mondo delle associazioni è molto importante per l'attività della nostra azienda ospedaliera, non solo per le donazioni che aiutano il nostro lavoro, ma anche per l'esempio che danno alla cittadinanza. Un grazie anche al professor Liso, per la sua professionalità e il suo grande impegno in questa direzione".



