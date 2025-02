Azienda perugina tra i partner tecnici per bus 'fuel cell'

C'è anche l'azienda perugina Ecotec engineering, specializzata nella progettazione di infrastrutture per il rifornimento, tra i partner tecnici del progetto che doterà Bologna e Ferrara di una nuova flotta di autobus con tecnologia "fuel cell".

Tper, l'azienda pubblica che svolge i servizi di trasporto passeggeri nelle due provincie ha infatti presentato i primi autobus a idrogeno Solaris Urbino 12 Hydrogen, finanziati con i fondi Pnrr. Questi mezzi - si legge in un comunicato diffuso da Confindustria - entreranno in servizio nella prossima primavera e, entro il 2026, la flotta a idrogeno sarà composta da 127 autobus a Bologna e 10 a Ferrara. Per rendere operativi questi autobus, Tper ha affidato a TPH2, società partecipata da Tper e HGeneration del Gruppo Wolftank, la realizzazione di quattro stazioni di rifornimento: tre a Bologna e una a Ferrara.

Ecotec è definita uno dei partner tecnici di riferimento, responsabile della progettazione di queste infrastrutture, assicurando impianti efficienti, sicuri e all'avanguardia.

"Siamo orgogliosi di partecipare a un progetto di tale rilevanza" ha sottolineato Giuseppino Brugiotti, presidente di Ecotec Engineering e amministratore unico di HGeneration.

"L'innovazione e la sostenibilità - ha aggiunto - sono da sempre al centro del nostro impegno. Grazie alla nostra esperienza e a collaborazioni strategiche, vogliamo contribuire a fare dell'idrogeno una soluzione concreta per la mobilità urbana".





