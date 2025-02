Aumentano i pellegrini lungo i sentieri francescani

Confermando il trend in atto dal 2015, è cresciuto anche nel 2024 il numero dei pellegrini che sono arrivati alla Basilica di San Francesco percorrendo gli itinerari francescani e passando alla "Statio Peregrinorum", adiacente l'ingresso del Sacro Convento ad Assisi. Sono stati in tutto 4.438. Il dato emerge dalle statistiche presentate alla sala stampa del Sacro Convento alla presenza, fra gli altri, del custode fra Marco Moroni e della presidente della Regione, Stefania Proietti. I dati, illustrati da fra Rafael Normando, evidenziano il saldo in positivo di 256 pellegrini nel confronto fra 2023 e 2024. Si conferma stabile la percentuale di uomini e donne, mentre cambiano i numeri legati alla tipologia di arrivo e delle provenienze. Nel corso del 2024 sono stati di più i pellegrini arrivati in gruppo, con un conseguente calo di quelli in solitaria, comunque il 6,5 per cento del totale. Il 97 per cento arriva a piedi, solo il 2,9 in bicicletta.

Riguardo alla provenienza, di poco in flessione il dato dei pellegrini italiani, la metà di quelli complessivi. Seguono tedeschi (quasi il 12 %) e, questa è una novità, americani, diventati più numerosi dei francesi (5,62% Usa, 5,18% Francia).

Per lo più sono ultrasessantenni, mentre restano ancora pochi i giovani (l'8,9% ha tra i 18 e i 30 anni), comunque in crescita, come evidenziato durante la presentazione dei dati, rispetto al passato.

Alla presentazione dei dati sono intervenuti l'assessore al Turismo di Assisi, Fabrizio Leggio, il vescovo di Città di Castello e Gubbio monsignor Luciano Paolucci Bedini, Roberta Gallina e Samantha Cesaretti dell'associazione Sentieri di Felicità, oltre che fra Jorge Fernandez che coordina la Statio Peregrinorum.

Il custode del Sacro Convento, fra Moroni, si è detto "contento di questo numero che aumenta". "Il tempo del camminare - ha proseguito - è un tempo propizio per crescere spiritualmente e per ammirare tutto ciò che ha creato, perché il camminatore lento può ammirare senza la velocità dei mezzi tecnologici, di cui abbiamo bisogno ma che a volte diventano schiavitù".

La presidente Stefania Proietti, nel suo intervento, ha toccato il tema della fruibilità dei cammini. "Non possiamo esimerci dall'avere un ruolo come Regione per presentare i nostri cammini in omogeneità, perché i cammini attraversano comuni grandi e piccoli, con diverse possibilità di fare manutenzioni. La Via di Francesco deve essere un percorso omogeneo per chi lo fa. I nostri cammini devono essere accessibili a tutti, è una sfida grandissima ma abbiamo ben chiaro l'obiettivo".



