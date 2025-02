All'ospedale di Narni tecnologia Gps per operare la spalla

Per la prima volta in Umbria sono state impiantate due protesi di spalla con la tecnologia Gps che permette di posizionare le componenti protesiche con massima precisione. Gli interventi, eseguiti dal dottor Enrico Sebastiani presso il reparto di Ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Narni, sono stati eseguiti a dicembre 2024 ed al follow up attuale i risultati "sono eccellenti", sottolinea l'Usl Umbria 2 in una nota.

L'équipe chirurgica era composta anche dai dottori Eduardo de Larrea, dall'anestesista Carlo Antonelli e dagli infermieri Chiara Cicerchia e Leonardo Sabina.

"Le superfici ossee per poter impiantare e fissare le componenti protesiche erano consumante a tal punto che un piccolo errore di posizionamento avrebbe compromesso irrimediabilmente la stabilità dell'impianto" ha rilevato Sebastiani. Abbiamo utilizzato quindi un sistema avanzato di navigazione intraoperatoria, chiamato Gps, che permette di pianificare sulla TC del paziente il posizionamento della protesi grazie ad un software dedicato. Il sistema monitora e guida in real-time il posizionamento della protesi durante l'intervento massimizzandone la precisione".

"Il trattamento delle patologie della spalla si sta evolvendo molto rapidamente" commenta il direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia dr. Dino Scaia. "Molte delle patologie che qualche anno fa non avrebbero avuto rimedio - ha aggiunto - oggi trovano il loro percorso terapeutico dedicato e risolutivo" "Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti i professionisti che hanno contribuito alla riuscita di questo intervento innovativo" afferma la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. "Si tratta - ha aggiunto - di un altro esempio virtuoso della sanità che vogliamo, sempre più attenta alle reali esigenze dei cittadini e orientata ad un'evoluzione tecnologica funzionale ai nostri territori. L'ospedale di Narni continua ad essere riferimento per il trattamento di molte patologie dell'apparato scheletrico e rimane aggiornato con le nuove tecnologie chirurgiche e non solo: da pochi mesi, infatti, c'è a disposizione dell'utenza una radiologia e una TC di ultima generazione. Inoltre - conclude la presidente - l'ospedale si è anche rifatto il look con i lavori di riammodernamento dell'ingresso principale da poco conclusi".



