Al via il 79/o il corso di canto dello Sperimentale di Spoleto

Al via la 79/a edizione del Concorso internazionale di canto (già Concorso "Comunità Europea" per giovani cantanti lirici) del Teatro Lirico Sperimentale che si terrà al Teatro Caio Melisso di Spoleto dal 19 al 22 febbraio 2025. A seguire, il 23 e 24 febbraio, si terranno le libere audizioni collegate al concorso, sempre al Caio Melisso.

In arrivo a Spoleto oltre cento cantanti emergenti, provenienti non solo dall'Italia ma anche da Albania, America, Australia, Cina, Corea del Sud, Finlandia, Georgia, Giappone, Grecia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Ucraina e Uzbekistan.

A seguito dell'indisponibilità del maestro Donato Renzetti, la giuria sarà presieduta da Gianni Tangucci (già direttore artistico dei teatri di Bologna, Venezia, Roma, Firenze, vicedirettore artistico del Teatro alla Scala di Milano e consulente artistico all'Arena di Verona, a Genova, Treviso, Parma, Napoli).

La giuria sarà inoltre formata da Andrea De Amici (agente lirico), Enrico Girardi (direzione artistica dello Sperimentale), Giancarlo Landini (critico musicale) e Carmela Remigio (soprano).

"Se ti butti, debutti!" sarà il motto di questa 79/a edizione e nasce - spiega la stessa istituzione musicale spoletina - per sottolineare la duplice funzionalità dello Sperimentale, che dal 1947 seleziona giovani cantanti emergenti per avviarli alla professione e, grazie a un percorso formativo della durata di due anni, offre loro l'opportunità di debuttare nella stagione lirica.

Il Concorso internazionale di canto è reso possibile grazie al sostegno del ministero della Cultura, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.



