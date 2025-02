Alla Caritas Città Castello parte fondi '25 ore di nuoto'

Consegnato al direttore della Caritas diocesana di Città di Castello, Gaetano Zucchini, parte del ricavato della iniziativa, "25 ore di nuoto" che si è svolta alla piscina comunale tifernate.

La manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune dai Nuotatori Tifernati Polisport con CNAT'99 e Polisport ha riunito 401 atleti nella maratona natatoria. Per aiutare la Caritas di Città di Castello e sostenere gli oratori di San Giacomo e Madonna del Latte, ai quali sono stati devoluti i proventi, frutto delle donazioni dei partecipanti all'evento, si sono mobilitati atleti di caratura internazionale come gli olimpionici Federico Burdisso e Filippo Megli, l'ultraswimmer Marco Fratini, che con gli 80 chilometri percorsi senza sosta per 25 ore consecutive in acqua ha dato la spallata decisiva per il record, nuotatori di tutte le età, atleti di altri sport, le persone con disabilità del gruppo sportivo della Beata Margherita e intere famiglie.



