Ad Assisi un comitato di cittadini per centenari francescani

Ad Assisi nascono un comitato di cittadini e commissioni di lavoro in vista delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono d'Italia. È quanto emerso nel corso del primo incontro pubblico promosso dal Comune per condividere con la comunità locale idee, opportunità e forme di coinvolgimento della stessa nei grandi eventi previsti nel 2026.

All'iniziativa, a Palazzo Monte Frumentario, hanno partecipato oltre 150 persone fra cittadini e referenti di varie realtà associative, in un confronto che ha visto presenti tutti i rappresentanti della Giunta comunale (con il sindaco facente funzioni Valter Stoppini), diversi consiglieri comunali e Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, con delega ai Centenari francescani.

Sul tavolo sono già stati messi alcuni progetti concreti - spiega il Comune -, come appunto la costituzione di un comitato, al quale tutti potranno inviare idee, articolato in diverse commissioni guidate da esperti, a seconda del tema trattato, che entro fine marzo dovrà presentare le prime proposte, poi rese note e condivise in un grande evento in primavera, che darà il via alle iniziative verso il 2026.

"Francesco - hanno evidenziato, in sintesi, tutti gli assessori nei loro interventi - rappresenta l'identità stessa della città, da qui vogliamo raccontare al mondo valori universali e attualità del suo messaggio laico e spirituale".

"Vogliamo vivere pienamente il grande evento del 2026 - ha detto il sindaco facente funzioni Valter Stoppini - lasciando un segno concreto come città".

Fabrizio Leggio ha evidenziato la necessità di "mettere a sistema le varie proposte, dando un ruolo da protagonista a tutte quelle realtà che operano in ambito culturale e aggregativo, valorizzando il Calendimaggio ed eccellenze come la musica antica, che in questi anni abbiamo rilanciato come vocazione della nostra città, anche attraverso festival come il DeMusicAssisi".



