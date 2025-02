Perugia aderisce a 'M'illumino di meno 2025'

Il Comune di Perugia conferma il suo impegno per la sostenibilità aderendo all'edizione 2025 di "M'Illumino di meno", l'iniziativa promossa da Rai Radio 2 con Caterpillar per sensibilizzare cittadini e istituzioni su risparmio energetico e buone pratiche ambientali.

Per una settimana, la città sarà protagonista con un ricco calendario di eventi dedicati alla transizione ecologica, all'innovazione sostenibile e all'educazione ambientale.

"Perugia - afferma in una nota dell'ente la sindaca Vittoria Ferdinandi - è una città che crede nella cultura della sostenibilità e nella necessità di un cambiamento collettivo.

M'Illumino di meno è un'occasione preziosa per mettere al centro buone pratiche e progetti virtuosi che possono ispirare la comunità".

Tra le iniziative previste, il 16 febbraio spegnimento della Fontana Maggiore e della Torre degli Sciri; Palasport Barton-Sir Perugia contro Powervolley Milano, ore 17:50 ingresso in campo e spegnimento delle luci per 15 secondi. Consegna della targa alla sindaca da parte dei presidenti Sirci e Fusaro. Ore 18.00, fischio d'inizio in diretta Rai Radio 2.

Il 17 febbraio, spegnimento della Fontana Maggiore e della Torre degli Sciri.

Previsto anche un quiz on-line sulle abitudini energetiche di cittadini e aziende, disponibile dal 17 febbraio sui canali social e sul sito del Comune di Perugia.

In collaborazione con Confcommercio, i ristoranti aderenti organizzeranno cene a lume di candela per promuovere il risparmio energetico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA