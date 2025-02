Tutto pronto per Nero Norcia, mostra mercato del tartufo

Nero Norcia, mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici è pronta per la sua 61/a edizione in programma per due fine settimana, dal 21 al 23 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo.

Un ricco cartellone con tante novità accompagnerà l'iniziativa che torna quest'anno a riempire le vie del centro storico dove si potranno trovare prodotti tipici umbri e di diverse regioni italiane, mentre in piazza san Benedetto ci saranno stand dedicati al tartufo protagonista dell'evento e quello istituzionale del Comune che ospiterà, oltre che la città tedesca di Ottobeuren gemellata da oltre 40 anni, due città italiane con cui sono state avviate nuove collaborazioni, Berchidda (Sardegna) e Castiglion Fiorentino (Toscana).

Tra le novità di questa edizione di Nero Norcia c'è un'area dedica a bambini e famiglie, nei giardini di Porta Romana, che propone attività educative e coinvolgenti per un contatto diretto con la natura e gli animali. Inoltre, saranno presenti guide e i contadini locali per fornire informazioni sugli animali tipici del territorio, permettendo così di conoscere la fauna locale. Infine, l'associazione WildUmbria organizzerà giochi e attività educative progettate per stimolare la creatività e l'apprendimento dei bambini.

Fuori da Porta Ascolana, invece, si conferma lo spazio per prodotti di artigianato, dolciumi e accessori, edilizia e macchinari agricoli in cui saranno presenti Cia Agricoltori, Coldiretti e Confagricoltura.

Tante, inoltre, le iniziative in cartellone come quelle previste nello spazio Tipic in piazza Giuseppe Garibaldi con cooking show e degustazioni con famosi chef come Fabio Cappiello, Luca Meoni e Filippo Artioli.

Al Digipass venerdì 28 febbraio, si terrà il premio nazionale Ilario Castagner 2025, in ricordo del popolare allenatore cittadino onorario nursino, che sarà conferito ad Alberico 'Chicco' Evani, allenatore di calcio ed ex calciatore.

Saranno premiati inoltre Federico Turriziani, allenatore di origine umbra che si è distinto nel calcio canadese, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e Remo Gasperini, giornalista sportivo umbro.



