Terni ha celebrato S. Valentino, patrono degli innamorati

Celebrata nella basilica di San Valentino, dal vescovo Francesco Antonio Soddu la solennità del patrono di Terni e degli innamorati. Presenti del sindaco Stefano Bandecchi e l'assessore regionale Francesco De Rebotti.

"San Valentino - ha detto il vescovo nell'omelia - ci insegna come considerare il nostro cuore in relazione alla speranza. Egli incarna quanto papa Francesco, parlando del cuore di Gesù nell'enciclica Dilexit nos dice in riferimento a quanto debba essere il nostro cuore: 'Abbiamo bisogno che tutte le azioni siano poste sotto il dominio politico del cuore, che l'aggressività e i desideri ossessivi trovino pace nel bene maggiore che il cuore offre loro e nella forza che ha contro i mali; che anche l'intelligenza e la volontà si mettano al suo servizio, sentendo e gustando le verità piuttosto che volerle dominare …; che la volontà desideri il bene maggiore che il cuore conosce, e che anche l'immaginazione e i sentimenti si lascino moderare dal battito del cuore'".

Al termine della celebrazione è stato inaugurato il pannello audio guida sulla Basilica e sulla figura di San Valentino, uno strumento sensoriale che consentirà a tutti di conoscere le bellezze architettoniche e storiche della basilica e la vita di San Valentino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA