Sospesa attività locale a Spoleto per lavoratrice in nero

Diverse violazioni in materia di rispetto della normativa antinfortunistica a tutela dei lavoratori sono state rilevate in un locale di intrattenimento nel centro di Spoleto dai carabinieri che con personale del Nucleo antisofisticazione e sanità e quello ispettorato del lavoro hanno intensificato in provincia di Perugia i controlli per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei consumatori, abusivismo edilizio e commerciale, nonché contrasto del "lavoro nero". L'attività dell'esercizio è stata sospesa - riferisce l'Arma - dopo che è stato riscontrato l'impiego di una lavoratrice extracomunitaria priva di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In particolare La compagnia di Spoleto dell'Arma ha svolto un servizio straordinario sul territorio. Per il legale rappresentante dell'esercizio controllato in centro - riferisce l'Arma - è scattata la denuncia a piede libero per diverse presunte inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro e di rispetto di regolamenti amministrativi.

In conseguenza di quanto riscontrato, sono state comminate ammende per un totale di circa 15.000 euro e sanzioni amministrative per circa 17.000.



