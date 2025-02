Questura Perugia protagonista campagna 'Questo non è amore'

La Polizia di Stato ha rinnovato il suo impegno nella campagna permanente di sensibilizzazione "Questo non è amore" in occasione della ricorrenza di San Valentino. Personale specializzato della questura di Perugia ha incontrato, in piazza Italia, la cittadinanza ed una rappresentanza di studenti del liceo classico Mariotti ai quali è stato distribuito materiale informativo sulla prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Contestualmente, si è svolto un incontro formativo con gli studenti dell'associazione Cnos Fap Regione Umbria- La scuola di Don Bosco con i quali sono stati affrontati, nell'ambito dell'educazione alla legalità, argomenti legati non solo alla violenza di genere, ma anche ai reati contro la persona e al corretto utilizzo delle piattaforme social e chat.



