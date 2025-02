Personale guardia di finanza a scuola di 'guida sicura'

Un protocollo d'intesa teso ad implementare programmi di formazione specialistica in materia di "guida sicura" è stato firmato presso il comando regionale della guardia di finanza, dal comandante umbro, generale Francesco Mazzotta, e dal presidente dell'Automobile club di Perugia, Ruggero Campi.

L'accordo prevede una reciproca collaborazione per la pianificazione e la realizzazione di programmi condivisi di carattere addestrativo e divulgativo, a beneficio del personale del Corpo, volti a sensibilizzare e promuovere stili di guida corretti, sicuri e responsabili. Tale attività di formazione potrà essere svolta anche a vantaggio dei militari di altri reparti della guardia di finanza presenti su tutto il territorio nazionale e, in particolare, dei militari selezionati per frequentare i corsi di specializzazione "conduttore di autovetture operative", che prevedono sessioni di formazione dedicati agli scenari di emergenza. Le attività si svolgeranno presso l'autodromo di Magione, struttura polivalente dell'Automobile club Perugia, dotata di spazi dedicati alle attività didattiche, di un circuito omologato per auto e moto e di un'area attrezzata per la guida fuori strada.



