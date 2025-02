Fondazione Banca Centro rinnova consiglio amministrazione

La Fondazione Banca Centro - Toscana Umbria ha rinnovato il consiglio di amministrazione, "mantenendo viva" la continuità con la precedente Fondazione Vivalbanca. In una nota sottolinea che "la sua missione, fondata sui principi del bene comune, mira a promuovere iniziative di utilità sociale, culturale e ricreativa, dedicate al benessere delle comunità locali. Al contempo, si impegna a favorire la loro crescita e sviluppo, contribuendo a un progresso sostenibile e inclusivo".

Il nuovo cda è composto da Carmelo Campagna (presidente), Umberto Giubboni vicepresidente), Alessandro Pucci (consigliere designato), Lorenzo Cantelli (segretario), Emilio Bernini (tesoriere), e i consiglieri Ugo De Carolis, Michela Sciurpa, Maria Alessandra Trinetti e Oreste Ruggiero. Il Collegio sindacale è presieduto da Massimo Fanucci, affiancato dai sindaci Ida Calzini e Giulietta Capacchione.

"Intendiamo perseguire gli scopi e le attività statutarie in tutti i territori di competenza - ha commentato il presidente Carmelo Campagna -, oltre a proseguire nell'allestimento del museo negli spazi di Villa delle Ortensie a Montecatini Terme.

Lì saranno esposte, in un contesto moderno e tecnologico, le opere a disposizione della Fondazione a suo tempo oggetto di una rilevante e generosa donazione dell'Accademia d'arte 'Dino Scalabrino'. La Fondazione rappresenterà un'importante opportunità per potenziare e consolidare il supporto mutualistico che l'ente fondatore fornisce già attivamente in Toscana e Umbria".



