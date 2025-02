De Rebotti, ci sarà tavolo contro desertificazione bancaria

"Nella mia precedente esperienza in veste di sindaco non posso che condividere le preoccupazioni espresse dal presidente di Anci Umbria, Federico Gori, sul pericoloso fenomeno della desertificazione dei servizi nei piccoli comuni della regione avvalorato dai dati messi a disposizione da Banca d'Italia e Istat, in merito alle chiusure bancarie che confermano questo trend preoccupante": lo afferma l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti. Che accoglie la proposta di Anci Umbria, di istituire un tavolo tecnico con la finalità di individuare soluzioni alternative in grado di invertire il trend.

"Le piccole comunità - afferma De Rebotti in una nota diffusa dalla Regione - sono un patrimonio inestimabile che dobbiamo tutelare e sostenere. La loro esistenza e vitalità consente di mantenere un presidio forte in tutto il territorio regionale, in particolare nelle aree interne e periferiche che rappresentano, senza dubbio, una ricchezza straordinaria della quale non possiamo fare a meno. Guardiamo con preoccupazione ai dati divulgati e a tutte le problematiche che Anci ha sollevato ponendole anche all'attenzione dell'istituzione regionale. I numeri infatti, raccontano dell'ulteriore diminuzione degli sportelli bancari fuori dai principali centri urbani e, più in generale, del decremento della quantità dei servizi disponibili per cittadini e imprese. L'interesse della Regione Umbria consiste sia nel tutelare la qualità della vita degli umbri, tanto quanto nel sostenere le imprese in un momento critico collegabile alla complessa situazione economica del paese. La stessa presidente Proietti, ha condiviso e visto con favore l'istituzione di un tavolo, ci faremo quindi, parte attiva per rispondere al più presto alla richiesta, coinvolgendo una pluralità di soggetti con l'intento di individuare azioni efficaci che consentano di invertire il trend negativo in atto".





