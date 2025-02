Città della Pieve crea un gruppo di lavoro per il turismo

Il Comune di Città della Pieve crea un gruppo di lavoro dedicato ad arricchire l'elaborazione delle strategie promosse dal Comune sullo sviluppo turistico e l'identità culturale del centro umbro, Che nel 2024 ha fatto registrare +9,8% di presenze di italiani, +18,5% di stranieri e +12,8% di permanenza media.

L'Amministrazione comunale ha quindi annunciato che intende "continuare a garantire una crescita incessante e durevole, intraprendendo un ambizioso percorso di ricerca e sviluppo del potenziale turistico territoriale".

Il gruppo di lavoro è un'alleanza tra l'Amministrazione comunale e diversi attori esperti e qualificati, coinvolti nei sistemi culturali e turistici locali, espressione di una narrazione condivisa e plurale del tessuto cittadino. Un progetto in cui l'Amministrazione ha anche coinvolto Docenti dell'Università di Perugia.

"Il turismo - commentano il sindaco Fausto Risini e gli assessori Daniela D'Alessandro e Luca Marchegiani - rappresenta un settore fondamentale e in crescita dell'economia di Città della Pieve e intendiamo proseguire ad investire, ricercare e sviluppare progettualità sempre più innovative ed efficaci per garantire alla nostra comunità un contributo importante alla crescita collettiva, alla creazione di nuovi posti di lavoro e all'aumento della produttività e del reddito".



