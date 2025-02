Cappato, Umbria diventi seconda regione con legge fine vita

Si è augurato che "l'Umbria diventi presto la seconda Regione ad approvare le norme di civiltà" legate al fine vita, Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Che in collegamento da remoto ha partecipato alla conferenza stampa nella quale Laura Santi ha annunciato la raccolta di firme per la proposta di legge "Liberi subito". Con lui anche Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione.

"Ringrazio Laura - ha detto Cappato - per aver assunto la leadership di questa iniziativa. La legge può essere presentata anche da un solo consigliere ma la Toscana ci ha dimostrato che quella di iniziativa popolare con la raccolta firme è la scelta più giusta per poter affrontare così il dibattito fuori da logiche di partito e di schieramento".

La segretaria nazionale Gallo ha inoltre ricordato che grazie alla disobbedienza civile, che ha portato alla sentenza della Corte costituzionale, c'è ora la possibilità in tutti i territori che un malato possa ottenere i requisiti per procedere al suicidio assistito. "Sono rimasti solo ostacoli politici perché le verifiche si possono fare anche in 30 giorni e non occorre arrivare nuovamente ai tribunali per forza" ha concluso.





