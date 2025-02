Aperto il bando per il premio letterario Città di Castello

Si è aperto il bando per partecipare all'edizione 2025, la 19/a, del premio letterario "Città di Castello", manifestazione a carattere internazionale riservata a scrittori di ogni fascia d'età, organizzata dall'associazione culturale "Tracciati virtuali" e presentata nella sala del consiglio comunale.

Tre le sezioni principali del concorso, narrativa, saggistica e poesia. Il bando (diffuso in 100mila copie in librerie, biblioteche e fiere dell'editoria, oltre che digitalmente) si chiuderà il 30 giugno.

Previste - spiega il Comune in una nota - le sezioni "speciali": "Mondi e culture sulle sponde del Mediterraneo", pensata per promuovere l'interazione culturale, economica e politica tra l'Italia e i Paesi del Mediterraneo; è invece riservata agli studenti delle scuole superiori e da quest'anno anche delle università la sezione "Riprendiamoci il futuro"; "Destinazione Altrove - La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo", è l'unica sezione permanente istituita in un concorso letterario italiano dedicata alle recluse e ai reclusi dei penitenziari italiani.

"Questo premio rappresenta una porta di ingresso per scrittori e poeti che non trovano spazio nell'editoria. Ma il nostro compito è anche quello di sviluppare e promuovere con questo riconoscimento l'economia e la cultura di Città di Castello e del territorio umbro", ha dichiarato Alessandro Masi, presidente della società Dante Alighieri e del premio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA