A Spoleto la mostra 'Pitturai prove di vita accelerata'

ADD-art inaugura la nuova stagione espositiva con la mostra "Pitturai prove di vita accelerata", un dialogo tra le opere di Sergio Baldassini e Diego Randazzo, che si terrà sabato 15 febbraio alle 17.30 presso Palazzo Due Mondi, a Spoleto.

Baldassini presenterà gli ultimi lavori della serie "Prove di vita accelerata", un ciclo di opere che partono dall'abrasione di riproduzioni di opere d'arte. Il materiale asportato viene poi riutilizzato dall'artista come pigmento per oscurare l'immagine sottostante insieme alla sovrapposizione di vernici e scritte. "Non è facile dimenticare - spiega l'autore -. Neanche cancellare. Rimane sempre qualcosa sotto. Nel peggiore dei casi, che poi è il più frequente, ti resta proprio dentro".

Partendo proprio dal ruolo crescente della tecnologia nella nostra percezione visiva e artistica, Randazzo propone invece "Pitturai". In questa nuova produzione l'autore riflette su alcuni temi e movimenti del novecento (la natura morta, il realismo magico per quanto riguarda i soggetti ed il surrealismo per le modalità tecniche di lavorazione) introducendo lo 'sguardo della macchina' nella fase preparatoria e restituendo delle composizioni pittoriche che intersecano diversi aspetti: quotidiano, voyeurismo, sorveglianza, enigma, finzione e casualità.

La mostra, che sarà visitabile fino al 22 marzo, inaugura un nuovo capitolo per ADD-art, che con questa esposizione vuole stimolare il pubblico a una riflessione profonda sui temi della memoria, della tecnologia e dell'arte, mettendo in luce come questi temi, pur partendo da punti di vista differenti, si intersecano e si sovrappongono in un mondo in continua accelerazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA