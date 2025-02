Ufficializzate le vincitrici del Premio Laura Cipollone

Ufficializzata la terna delle vincitrici del "Premio Laura Cipollone" per l'anno accademico 2022-'23, bandito ogni anno ed è volto a diffondere e valorizzare le migliori tesi di laurea con rilevanti e innovativi approcci di genere, nell'ambito di tutte le discipline di studio e di ricerca.

Prima classificata è risultata - ha reso noto la Regione - Maria Lucia Pieroni con la tesi su "Empowerment femminile nell'era digitale: il ruolo rivoluzionario dei social media"; seconda Irene Stefanetti con una tesi su "Investimenti socialmente responsabili: divario di genere e analisi del comportamento delle donne in finanza"; terza Benedetta Tomassoni con una tesi dal titolo "Lise Meitner: la scienziata che divise l'atomo". La cerimonia di premiazione si è tenuta nella sede del Centro pari opportunità della Regione Umbria.

La presidente del Centro, Caterina Grechi, ha inaugurato i lavori sottolineando "l'impegno quotidiano della struttura nella promozione della libertà, autorevolezza e dignità delle donne".

Ha quindi evidenziato "l'importanza del premio Tesi Cipollone, che registra una crescente partecipazione con elaborati di alto valore scientifico". Grechi ha ribadito come "la tesi di laurea non sia solo un traguardo accademico, ma uno strumento di ricerca e innovazione che favorisce equità, inclusione e opportunità, contribuendo al progresso sociale e alla parità di genere".



