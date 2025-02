Sindacato medici, superato veto ad assunzione specializzandi

Sarà una primavera "ricca di assunzioni di medici" negli ospedali di tutta la regione, quella che sta per iniziare. Per il sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed un articolo della legge di bilancio approvata a fine dicembre, infatti, "consente di superare il veto posto dall'Università degli Studi di Perugia all'assunzione degli specializzandi in alcuni reparti della rete ospedaliera umbra".

"L'applicazione immediata del comma 342 della legge di Bilancio consente già dal mese di maggio l'assunzione di almeno una decina di medici specialisti in formazione" sostiene in un comunicatoa Cristina Cenci, presidente di Cimo-Fesmed Umbria. A suo avviso la norma consente di superare la nota numero 256165 del 06 dicembre 2023 dell'Università degli studi di Perugia che ha finora bloccato l'assunzione degli specializzandi, nonostante fossero risultati vincitori di concorso, in alcune aziende del sistema sanitario regionale inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione ma non sottoposte alla procedura di accreditamento.

"In questo modo - aggiunge Cenci - si risolverebbe un problema increscioso che la Federazione Cimo-Fesmed aveva già segnalato al precedente assessore alla Sanità, facendosi portavoce dei tanti colleghi specializzandi che avevano dovuto rinunciare all'assunzione a tempo determinato non perché non volessero andare a lavorare negli ospedali più periferici della regione, ma perché la questione posta dall'Università degli Studi di Perugia sembrava insormontabile, nonostante le pressioni fatte anche dagli stessi direttori generali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA