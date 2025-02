Pasquali visita cantiere del nuovo polo scolastico di Norcia

Il presidente della Provincia di Perugia, Sandro Pasquali, ha visitato il cantiere del nuovo polo scolastico di Norcia, per un sopralluogo volto a esaminare più da vicino l'avanzamento dei lavori relativi al primo lotto di interventi.

Il progetto prevede la realizzazione di un unico complesso scolastico che ospiterà la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Si tratta di opere finanziate con l'ordinanza speciale "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia", del commissario straordinario alla ricostruzione, che ha assegnato un finanziamento di 25.481.250,00 euro. In aggiunta alle strutture scolastiche è prevista, successivamente, la costruzione di un secondo lotto relativo al palazzetto dello sport.

"L'impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti - ha detto Pasquali, secondo quanto riporta la Provincia - è cruciale per garantire il rispetto dei tempi stabiliti nel programma dei lavori e il buon esito del progetto. I momenti di interlocuzione ci permettono di confrontarci e monitorare la situazione. Ci impegneremo al massimo per completare un'opera capace di dare speranza e futuro a un territorio fortemente provato dal sisma del 2016".



