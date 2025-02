Norme ricostruzione sisma 2016 anche per Umbertide

Approvato in commissione un emendamento che consente al commissario straordinario per il sisma del Centro Italia del 2016 di poter applicare la normativa speciale introdotta dal DL 189/2016 per la ricostruzione 2016 anche ai terremoti del 2023 di Umbertide e del 2022 di Ancona.

In Umbria riguarda Pierantonio, Perugia nord è una piccola porzione di Gubbio. Lo hanno annunciato il primo firmatario dell'emendamento, on Giorgianni e il relatore del provvedimento on. Benvenuti Gostoli, entrambi di Fratelli d'Italia.

I due terremoti hanno provocato ingenti danni ad abitazioni, chiese ed edifici pubblici in riferimento ai quali si potranno avviare i processi di ricostruzione sulla base della disciplina definita per il sisma 2016, avvalendosi delle professionalità degli uffici speciali per la ricostruzione di Umbria e Marche.

Per l'avvio immediato delle attività ed evitare ritardi, è stata infatti autorizzata un'anticipazione di cassa di 30 milioni per il 2025 e di 60 per il 2026, che sarà interamente ripristinata già dal 2027 ed entro il 2028, tramite le risorse del fondo per le emergenze istituito nell'ultima legge di bilancio.



