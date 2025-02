Interrogazione europarlamentare Squarta (FdI) sui transgender

Il parlamentare europeo Marco Squarta, FdI-Ecr, ha annunciato di avere depositato un'interrogazione alla Commissione europea, insieme ad un nutrito gruppo di colleghi, per conoscere la posizione di Bruxelles in merito alla partecipazione di atlete transgender nelle competizioni riservate alle donne.

"È fondamentale capire se la Commissione ritiene le diverse regole attualmente in vigore tra le federazioni europee capaci di garantire condizioni di equità alle atlete donne. Desidero sapere se, a giudizio della Commissione, sia opportuno prendere in esame le misure adottate negli Stati Uniti e valutare l'impatto della partecipazione delle atlete transgender sulle competizioni femminili, al fine di stimolare un dibattito approfondito e informato", spiega Squarta in una nota.

"Io personalmente concordo pienamente con la linea trumpiana - afferma l'europarlamentare di FdI - e mi piacerebbe che anche in Europa si inizi con il dire in modo chiaro e inequivocabile che non si possono accettare esiti sportivi viziati da una differente fisicità che penalizza le atlete donne".

L'interrogazione intende "accendere i riflettori su un fenomeno che, negli ultimi tempi, ha alimentato numerose discussioni sia a livello sportivo sia politico". "Non è mia intenzione - conclude Squarta - proporre discriminazioni, ma porre domande per comprendere se esistano, o debbano esistere, parametri comuni in grado di tutelare chi da sempre si allena e gareggia in categorie femminili".



