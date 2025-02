Filipponi, accoglienza elemento chiave per l'Umbria

"L'Umbria è un territorio che fa dell'accoglienza uno dei suoi elementi chiave e il progetto strategico approvato è un'ulteriore passo in questa direzione": il consigliere regionale del Pd, Francesco Filipponi, commenta così "Umbria sorprendente: cultura per tutti nel cuore verde d'Italia", approvato dalla Giunta regionale su iniziativa dell'assessore al Turismo Simona Meloni.

"Inclusione e accessibilità sono imprescindibili - osserva Filipponi in una nota - per migliorare e rafforzare lo sviluppo di un turismo per tutti. Ritengo fondamentale questo tipo di impulso, in particolar modo per favorire il pieno coinvolgimento ed inclusione delle persone con disabilità, anche in termini lavorativi. La valorizzazione del territorio regionale - conclude - è un obiettivo che la nuova Amministrazione regionale persegue e gli interventi previsti con questo progetto ne sono una testimonianza".



