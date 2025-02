De Luca, Umbria diventi benchmark dell'economia circolare

"Vogliamo trasformare l'Umbria in un laboratorio in grado di dimostrare che esiste un'alternativa.

Un benchmark nazionale dell'economia circolare": l'assessore regionale all'Ambiente Thomas De Luca lo ha detto intervenendo all'EcoForum di Legambiente che si è svolto al Castiglion del Lago. "Ho ribadito l'impegno dell'Umbria per un futuro sostenibile. Dobbiamo accelerare la transizione energetica e la gestione virtuosa dei rifiuti, tutelando il nostro paesaggio" ha aggiunto.

"Non possiamo permetterci di restare indietro - ha affermato De Luca -: la crisi climatica è una realtà e l'aumento delle temperature medie ci impone di agire subito. In Umbria, come in tutta Italia, dobbiamo passare da una logica di gestione dei rifiuti ad un'economia circolare. Ringrazio Legambiente Umbria, Arpa Umbria e la dottoressa Santucci per l'approccio scientifico e costruttivo al dibattito. È fondamentale analizzare le nostre criticità e i punti di forza per pianificare interventi mirati, valorizzando le eccellenze del nostro territorio.

Dobbiamo confrontarci con i dati scientifici e impegnarci per invertire il paradigma: la materia è un bene comune e i benefici del suo recupero devono essere per tutti. Smaltire in discarica o bruciare è più semplice, ma la raccolta differenziata non è sinonimo di riciclo se non investiamo in impianti dedicati al recupero di materia. Per questo è fondamentale una revisione della legge regionale e un approccio istituzionale che ci permetta di creare una vera verticalizzazione delle materie prime seconde".

"A breve - ha annunciato De Luca - apriremo una fase di partecipazione con tutti i territori, perché, come dice il proverbio, 'un elefante si mangia un morso alla volta'. Dobbiamo affrontare la sfida della sostenibilità un passo per volta, ma con decisione e condivisione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA