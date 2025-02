Da Ascani 'soddisfazione' per emendamento sul Trasimeno

"Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione del nostro emendamento al Dl emergenze, sottoscritto da diversi colleghi anche di maggioranza, che consente di mettere in campo alcuni interventi straordinari per affrontare i problemi idrici del lago Trasimeno attraverso un finanziamento aggiuntivo di un milione di euro a disposizione del Commissario": così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata Pd. "È il frutto di un lungo lavoro fatto in Parlamento - aggiunge -, portato avanti da tempo insieme al collega senatore Walter Verini, per dare risposta alle richieste dei sindaci umbri dell'area. Ringrazio i colleghi delle Commissioni Ambiente e Bilancio per avere sostenuto il nostro impegno. Ora - conclude Ascani - spero che si continui a lavorare con spirito bipartisan, insieme, per arrivare a una legge quadro per il Trasimeno che consenta di trovare le soluzioni strutturali necessarie",



