Coldiretti, pronti scendere in piazza contro etichette vino

Coldiretti Umbria "è pronta a scendere in piazza per tutelare i viticoltori italiani" "contro la follia tutta ideologica delle etichette allarmistiche sul vino". Con l'eventuale imposizione che "mette infatti a rischio un settore cardine del made in Italy a tavola che vale quasi 14 miliardi a livello nazionale".

"Si tratta di un approccio ideologico nei confronti di un alimento come il vino che - sottolinea Albano Agabiti, presidente regionale di Coldiretti - fa parte a pieno titolo della dieta mediterranea. Il giusto impegno dell'Unione per tutelare la salute dei cittadini non può tradursi in decisioni semplicistiche che rischiano di criminalizzare ingiustamente singoli prodotti indipendentemente dalle quantità consumate.

Dobbiamo difendere un settore che ha scelto da tempo la strada della qualità e del consumo consapevole. Assurdo che la Commissione Ue penalizzi un prodotto che la stessa Unione protegge in tutto il mondo per la qualità".

"Il nostro vino con diecimila anni di storia - commenta in una nota di Coldiretti Roberto Berioli, produttore vitivinicolo di Magione - è un frutto nobile della terra, della tradizione, dell'identità e del lavoro di tanti agricoltori rispettosi dell'ambiente e della salute dei consumatori. Occorre mantenere la guardia alta per i continui attacchi al settore, promuovendo una corretta informazione, specie contro l'allarmismo su un prodotto che valorizza e racconta il nostro territorio, ma pure lo stare bene insieme e in salute con un consumo consapevole".





