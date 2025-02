Ad Assisi San Valentino alla scoperta delle Domus romane

Percorsi segreti fra amore e natura, alla scoperta delle Domus romane e dell'Orto degli Aghi, luoghi nascosti che raccontano storie appassionate e inedite. Ad Assisi il fine settimana di San Valentino è all'insegna dell'arte, della poesia e delle bellezze naturalistiche della città, con una speciale visita guidata promossa da Opera Laboratori, società che gestisce i musei civici, in collaborazione con l'associazione Orto degli Aghi.

L'evento è il 15 febbraio, alle 11, con ritrovo in Piazza Matteotti.

Il Comune sottolinea che l'Orto degli Aghi è "un giardino intriso di racconti, raramente aperto al pubblico, legato alla fabbrica di aghi e spilli attiva ad Assisi nell'800, proponendosi come esempio di pari opportunità tra donne e uomini". Qui verranno illustrate caratteristiche del luogo, raccontati aneddoti e letti testi poetici fra amore e natura, poi si proseguirà verso il centro storico con cenni sulle bellezze e sul messaggio universale d'amore che pervade città, fino ad arrivare alle Domus romane nei sotterranei di Assisi, risalenti al primo secolo dopo Cristo e perfettamente conservate.

Prima si scoprirà la Domus del Larario, che custodisce in particolare il pinax degli sposi, un dipinto parietale che ritrae una coppia semisdraiata di innamorati in un contesto domestico.

Poi si visiterà la cosiddetta Domus di Properzio, poeta latino dell'amore, nato proprio ad Assisi. In questa casa, segreta e sotterranea, situata sotto l'attuale Santuario della Spogliazione, c'è la "famosa" parete degli innamorati. Si tratta di un viridarium, una parete affrescata che rappresenta una sorta giardino immaginario, in cui sono raffigurati 96 uccellini, tutti diversi tra loro, tra rami che volteggiano nel nulla, con foglie o petali di fiori a forma di cuoricini.

La visita guidata, intitolata "Amore e natura: percorsi segreti ad Assisi", prevede un costo di 12 euro a persona ed è gratuita per bambini fino a 8 anni. È obbligatoria la prenotazione presso l'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) di Assisi, in piazza del Comune: 075 8138 680; iat@comune.assisi.pg.it



