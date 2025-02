Uilm, vicenda Ast crea condizioni per catastrofe industriale

"Quello che sta avvenendo sulla vicenda energetica di Ast sembra creare le condizioni perfette per avere una catastrofe industriale sul territorio ternano": ad affermarlo è il segretario della Uilm di Terni, Simone Lucchetti, intervenendo sulla vicenda dell'accordo di programma dell'acciaieria. "E' il tempo delle scelte", scrive in una nota.

Secondo il sindacalista non arrivare all'intesa, dopo "tre anni passati in attesa", può "essere un errore che può produrre dinamiche incontrollabili che possono mettere in discussione le prospettive di un sito industriale strategico per la città, per la regione e per il Paese". Secondo Lucchetti le istituzioni coinvolte "devono, consapevolmente, chiedersi se è stato fatto tutto il possibile per garantire un territorio che versa già di per sé in oggettive difficoltà da un punto di vista industriale". Rispetto "alle diatribe politiche e allo scarico di responsabilità"; il segretario territoriale della Uilm "invita tutti gli attori coinvolti in questa vicenda ad impegnarsi nel creare le condizioni necessarie per tutelare le produzioni, i lavoratori e le loro famiglie".

"La Uilm di Terni - conclude - con estrema determinazione e coerenza metterà in campo, insieme alle altre sigle sindacali, tutte le azioni di condizionamento territoriali e nazionali necessarie per far sì che la vicenda abbia una conclusione tale da poter avere un'azienda che guardi al futuro ed a una prospettiva di sviluppo".



