Sindacati scrivono a parlamentari e prefetto per dossier Ast

Le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl di Terni hanno scritto ai parlamentari umbri e a quelli europei eletti nella circoscrizione centrale, e per conoscenza alla presidente della Regione Umbria e al sindaco di Terni, per "una valutazione del dossier Acciai Speciali Terni", non avendo novità in merito all'accordo di programma.

Hanno inoltre chiesto al prefetto di Terni di convocare una riunione per la pianificazione di interventi in materia di salute, ambiente e sicurezza, anche in virtù di un protocollo ancora in essere.

La richiesta al prefetto - spiegano le stesse segreterie in una nota - "è stata fatta dopo aver ascoltato le diverse dichiarazioni su tavoli di incontro ufficiali e a mezzo stampa in merito all'impatto ambientale di Acciai speciali Terni, con presunti sforamenti degli indici di inquinamento e o del raggiungimento del limite". Per i sindacati "in questa fase particolare serve senso di responsabilità e soprattutto serve fare chiarezza intorno alle vicende di Acciai speciali Terni".

"Non consentiremo che le questioni ambientali possano essere utilizzate per una mera battaglia politica" scrivono Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl, secondo cui "certi temi vanno affrontati con serietà e rigore tanto più che i livelli di inquinamento sono sottoposti a controlli certificati dalle istituzioni preposte".

Nei giorni scorsi il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, aveva svolto un sopralluogo nello stabilimento annunciando verifiche sotto l'aspetto ambientale.

Infine i sindacati annunciano un ciclo di assemblee nelle prossime settimane, "anche per decidere insieme le mobilitazioni da intraprendere a partire dalle modalità delle 8 ore di sciopero già proclamate per marzo" e una conferenza stampa convocata per lunedì alle 15.30 presso la sede della Cgil di Terni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA