Presidente Umbria, Mattarella riferimento per temi della pace

"Felici di avere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, qui all'Università per stranieri di Perugia e gli dirò che noi lo prendiamo come modello di riferimento sui temi più importanti, uno su tutti la pace": è quanto ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, a Perugia. "La visita del presidente Mattarella per il centenario dell'ateneo è particolarmente significativa proprio in nome della pace e della cultura", ha detto ancora la governatrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA