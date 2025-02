Mattarella firma il cartellone del liceo Mariotti di Perugia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, uscendo dall'Università per stranieri di Perugia, si è intrattenuto con alcuni studenti del liceo classico e musicale "Mariotti", firmando un loro cartellone. Sul quale era scritto: "Il liceo classico e musicale Mariotti, organo costituzionale della Repubblica, (Calamandrei docet), la nostra scuola in democrazia, la accoglie calorosamente a Perugia".

"Il presidente ci ha fatto gli auguri di un buon anno scolastico e ha volentieri firmato il cartellone, dicendo di condividere quanto scritto", ha detto una delle professoresse che hanno accompagnato gli studenti. "In questi tempi cosi difficile - ha aggiunto la docente - è importante indicare ai nostri studenti i pilastri della democrazia e della speranza".

"Questo cartellone lo incorniceremo, è un pezzo storico", ha concluso la professoressa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA