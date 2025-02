Mattarella a Perugia per i cento anni Università per Stranieri

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Perugia per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del centesimo anno accademico dell'Università per Stranieri. Ad accoglierlo la presidente della Regione Stefania Proietti, la sindaca Vittoria Ferdinandi e il prefetto Armando Gradone

Ad accogliere il Capo dello Stato al suo arrivo nel capoluogo umbro, in piazza Fortebraccio anche gli di studenti delle scuole cittadine che hanno sventolato tricolori e bandiere della pace. All’ingresso di Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri, il presidente è stato poi ricevuto dal rettore, Valerio De Cesaris. Prima dell’inizio della cerimonia, il presidente Mattarella ha incontrato una rappresentanza degli studenti e una del personale tecnico-amministrativo. Mattarella si è successivamente recato nella Sala Goldoni per firmare il libro d’onore degli ospiti, per poi ricevere da parte del rettore De Cesaris, a nome della comunità accademica, un dono in segno di gratitudine per la visita (una copia anastatica dell’edizione originale del 1907 del libro di Raniero Gigliarelli sulla storia di Perugia). Per la visita del presidente Mattarella è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, anche con i tiratori scelti posizionati sui tetti. Dopo l’inaugurazione dell’anno accademico, i mesi successivi saranno per la Stranieri costellati di iniziative culturali e celebrative, per rimarcare la specificità di un ateneo internazionale e aperto al mondo. Tra queste, il raduno degli ex alunni, previsto nel mese di luglio, e l’inaugurazione in autunno di una nuova palazzina attualmente in fase di ristrutturazione, sita accanto al campus universitario di viale Carlo Manuali.

