L'Università per stranieri celebra i 100 anni con Mattarella

Compie 100 anni e oggi li celebra con la presenza all'inaugurazione dell'Anno accademico del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'Università per stranieri di Perugia, la più antica istituzione italiana - sottolinea l'ateneo - impegnata nell'attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della cultura italiana in tutte le loro espressioni.

La sua storia inizia nel 1921, quando l'avvocato perugino Astorre Lupattelli istituisce a Perugia i primi corsi di cultura superiore su francescanesimo e etruscologia, ambiti fortemente legati al territorio e alla sua storia, con lo scopo di diffondere in Italia e all'estero la conoscenza dell'Umbria e delle sue bellezze naturali e artistiche.

Nel 1925, il Regio Decreto numero 1965 del 29 ottobre sancisce ufficialmente la nascita della "Regia università italiana per stranieri". Negli anni '90, la successiva evoluzione della sua configurazione, con l'equiparazione alle università statali (Legge 204 del 1992).

Lo Statuto dell'ateneo stabilisce che essa "promuove e organizza lo svolgimento di attività di formazione e ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua, della cultura e della civiltà italiane, al dialogo interculturale, alla comunicazione e alla cooperazione internazionale, in raccordo con il territorio e le istituzioni di esso rappresentative e con le istituzioni nazionali e internazionali che perseguono scopi affini".

La comunità accademica ha scelto di vivere il centenario non con una singola cerimonia solenne, ma piuttosto come un periodo di rinnovamento, costellato di iniziative e volto a proiettare l'ateneo in un tempo nuovo, all'inizio del suo secondo secolo di vita.



