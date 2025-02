In Umbria licei scelti più di media Italia per proseguire studi

Il 60,95 per cento degli studenti umbri di terza media ha scelto un liceo per proseguire il percorso di studi nell'anno scolastico 2025-'26. Il dato, superiore alla media nazionale (55,99%), emerge dalle tabelle diffuse dal Ministero dell'Istruzione. In Umbria i licei registrano una crescita rispetto al precedente anno scolastico, quando furono scelti dal 59,5%.

Per l'anno scolastico '25-'26 lo scientifico si conferma il più scelto (20,18%), seguito da linguistico (9,81) e scienze umane (8,69). Il 5,57% ha scelto il classico.

Tra i tecnici, preferiti dal 28,75% dei ragazzi (in flessione rispetto al 30,19 dell'anno scorso) cresce il settore economico (8,65%). Nel tecnologico (20,10%), che registra un calo rispetto all'anno scorso (21,79%), più studenti scelgono i geometri (costruzioni, ambiente e territorio) che si attesta al 2,40%. Meglio l'indirizzo meccanica: 4,03%. Stabili le iscrizioni ai professionali, nel complesso scelti dal 10,29 per cento degli studenti di terza media. L'alberghiero spicca su tutti (3,27%), tornato a crescere dopo il 2,88 registrato nella precedente fase di iscrizioni.



