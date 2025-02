Ferdinandi, orgoglio per avere accolto Mattarella da sindaca

"Con grande orgoglio ed emozione ho accolto, da sindaca di Perugia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita nella nostra città per celebrare i 100 anni dalla fondazione dell'Università per Stranieri": così Vittoria Ferdinandi. "Sono felice che abbia raccolto l'invito che, insieme al Rettore Valerio De Cesaris, gli abbiamo rivolto questa estate e che sia qui con noi per onorare solennemente un ateneo che fa parte della storia e dell'identità perugina, che ha contribuito allo sviluppo della diplomazia, della cultura e della promozione della lingua italiana" ha aggiunto.

"Anche grazie all'Università per Stranieri - ha detto Ferdinandi -, Perugia si è aperta al mondo promuovendo i valori dell'integrazione, della cooperazione internazionale, del dialogo e della pace. L'accoglienza riservatagli dalla città dimostra l'amore, l'affetto e la riconoscenza che cittadini e cittadine hanno nei suoi confronti. La sua presenza certifica il grande lavoro svolto dall'Ateneo in questo secolo, che ha contribuito a fondare l'anima di Perugia basata sul sapere, sul dialogo e sulla multiculturalità".



