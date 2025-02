Continua a crescere turismo lento dei pellegrini ad Assisi

Continua a crescere il turismo lento dei pellegrini che giungono ad Assisi, per visitare la Basilica di San Francesco e fare un'esperienza spirituale di fronte alle reliquie del Santo. Lo testimoniano le statistiche elaborate dalla Statio Peregrinorum. Tanti camminatori, italiani e stranieri, amanti del turismo sostenibile sono infatti arrivati a piedi o in bicicletta percorrendo i diversi cammini francescani.

La Statio Peregrinorum è il servizio di accoglienza ai pellegrini che a piedi, in bici o a cavallo e per vari motivi, anche religiosi e spirituali, raggiungono la cripta di san Francesco, che rilascia l'attestato dell'avvenuto pellegrinaggio (Testimonium) e classifica i dati per elaborare statistiche di questa categoria di visitatori della Basilica.



