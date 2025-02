Un uomo di 77 anni che procedeva in bicicletta nella zona di Marsciano è morto verosimilmente dopo essere stato investito. Per ricostruire quanto successo sono in corso accertamenti dei carabinieri della compagnia di Todi, intervenuti insieme a personale del 118.

In base alle prime verifiche il responsabile dell'investimento, non ancora identificato, si sarebbe allontanato. Ricerche sono in atto da parte dei carabinieri.





