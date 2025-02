Proietti, 'nessuno si senta solo di fronte alla sofferenza'

In occasione della Giornata mondiale del malato, istituita l'11 febbraio del 1992 da papa Giovanni Paolo II, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, esprime la propria vicinanza a tutte le persone malate e ai loro familiari, affinché nessuno si senta mai solo di fronte alla sofferenza e al dolore.

"La cura e l'assistenza alle persone è fatta innanzitutto di attenzione, ascolto e comprensione - afferma la presidente Proietti - perché la salute non è solo una questione legata agli aspetti biologici e fisici ma riguarda anche la dimensione psicologica e sociale di ogni individuo, che sia esso ricoverato in ospedale o che si trovi presso il proprio domicilio. Il rapporto tra medici e professionisti sanitari con le persone malate, fondato sul dialogo, costituisce un elemento cardine di ogni intervento diagnostico-terapeutico e rappresenta un valore imprescindibile per il modello di sanità che vogliamo costruire, assieme ai professionisti e ai cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA