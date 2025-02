Professioni sanitarie, 'proficuo l'incontro con Donetti'

Viene definito "positivo" il bilancio dell'incontro che si è tenuto lunedì 10 febbraio presso la Regione Umbria tra i rappresentanti dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Perugia e Terni e la neo-direttrice Salute e Welfare della Regione Umbria, Daniela Donetti.

La riunione, durata circa due ore, si è sviluppata affrontando diverse tematiche. È stato presentato il modello organizzativo e gestionale con cui intende governare il sistema sanitario regionale che prevede il pieno coinvolgimento delle professioni sanitarie, l'avvio di tavoli regionali (con particolare attenzione all'aggiornamento tecnologico) con dei focus su digitalizzazione e formazione.

Durante il tavolo di confronto, il presidente dell'Ordine Federico Pompei ha illustrato il dossier preparato - spiega una nota - con il contributo dei rispettivi presidenti di Albo delle 18 professioni che afferiscono all'Ordine Tsrm e Pstrp. Il documento è stato redatto tenendo conto nelle rispettive aree di competenza (tecnica, riabilitativa e della prevenzione) per sollevare le principali problematiche di sistema che si incontrano nello svolgimento della propria professione e le relative proposte e soluzioni, con l'obiettivo di rispondere in maniera globale ai bisogni di salute della nostra sanità.

Si è parlato di valorizzazione delle professioni sanitarie sfruttando il loro potenziale in tutti i setting assistenziali previsti dal Dm 77/2022 come le case della comunità o gli ospedali di comunità; è stata affrontata la tematica relativa alla piena attuazione della Lg. 251/2000 con la revisione dei modelli organizzativi regionali mettendo a fuoco il ruolo decisivo delle professioni sanitarie. Formazione, piano della prevenzione e partecipazione ai tavoli regionali sono stati gli altri temi discussi.

Significativa - prosegue la nota dell'Ordine - l'attenzione che Donetti ha posto alla disamina della situazione e sulla prospettiva ad intavolare un progetto basato sul confronto costante delle parti al fine di sviluppare un percorso condiviso. Particolarmente rilevante, infine viene definita la volontà di utilizzare la consulta delle professioni sanitarie come strumento organico alla Regione.

Alla riunione erano presenti per l'Ordine anche il vicepresidente Marco Laurenti e le consigliere Arianna Antonini e Maria Pia Angellotti.



